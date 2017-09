Praznik krhljev in suhih češpelj

Člani društva za ohranjanje dediščine na Gradežu si prizadevajo za ohranitev kulturne in naravne dediščine ter za razvoj ekološke kmetijske dejavnosti in turizma na podeželju. Stare gradeške hiše so, vsaka z nekoliko drugačnim svojstvenim vodnjakom, postavljene na obeh straneh ceste; marsikje na nasprotni strani stoji novejša družinska hiša.

Danes se Gradež ponaša s svojevrstno sušilnico sadja. Gre za edinstven primer ohranjene tehnološke in kulturne dediščine. Vaščani v njej s skupnimi močmi sušijo ekološko pridelano sadje brez dodatkov in konzervansov. Sušilnica torej še vedno deluje na tradicionalni način, enako kot pred skoraj 90 leti. Za tiste čase, torej v letu 1938, je bila gradeška mala zidana sušilna peč na drva najsodobnejša. Sicer pa že Valvasor leta 1689 omenja, da so na Kranjskem v posebnih sušilnicah posušili veliko sadja, jabolk in hrušk, zlasti tepk.

Praznik se bo v nedeljo, 17. septembra, začel s pohodom po Trubarjevi rojstni fari.



Sušilnico sadja v društvu za ohranjanje dediščine vzdržujejo, v njej sušijo sadje in skrbijo za promocijo starega postopka ter drugih tradicionalnih oblik shranjevanja sadja in zelenjave. Društvo nima svojih sadovnjakov, zato v sušilnico prinašajo sadje vaščanov in vseh, ki to želijo. Nekateri namesto prispevka za sušenje pustijo društvu polovico sadja, saj morajo drva kupiti. To ponudijo obiskovalcem sušilnice in na raznih prireditvah po Sloveniji.



In kakšna je zgodovina sušilnice sadja na Gradežu?

Leta 1938 je turjaška podružnica sadjarskega in vrtnarskega društva poskrbela za organizirano zasaditev travniških sadovnjakov. S finančno pomočjo iz Ljubljane in Kočevja so na vaškem zemljišču sezidali sušilnico sadja s takrat najsodobnejšo malo zidano sušilno pečjo na drva z dodatnim dovajanjem zraka. Sušenje sadja je sicer pred dobrimi tremi desetletji zamrlo, leta 2003 pa so krajani sušilnico obnovili z občinsko finančno pomočjo in z veliko prostovoljnega dela.

Vaščani sušijo ekološko pridelano sadje brez dodatkov in konzervansov.



Letošnji praznik suhega sadja, ki bo v nedeljo, 17. septembra, se bo začel ob 9. uri s pohodom po Trubarjevi rojstni fari. Pohodniki se bodo podali po učni gozdni poti do Trubarjeve domačije na Rašici, cerkve sv. Kancijana v Škocjan, kjer je bil Trubar krščen, in na Gradež, kjer poteka tradicionalna prireditev. Obiskovalci si bodo od 12. ure naprej lahko ogledali sušenje sadja v peči na drva in mnogo drugih tradicionalnih opravil, poleg tega še ohranjeno dediščino in gobarsko razstavo, nekaj denarja pa bodo lahko zapravili na tržnici z izdelki domače obrti.

Lahko si boste privoščili hrano, pripravljeno na tradicionalni gradeški način: proseno kašo s suhimi slivami, ajdovo kašo z jurčki, golaž iz kotla, postrvi, nekaj izpod peke in številne slaščice. Ob 14. uri se bo na gradeškem odru začel kulturni program, ob 15. uri pa napovedujejo otroško Parnasovo delavnico, pastirske igre, lokostrelstvo ter veselico z bogato izbiro hrane in pijače. Na srečelovu boste lahko kupili svojo srečko.