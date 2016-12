Praznik kot opravičilo

Prihodnje leto bomo v Sloveniji imeli trinajst prostih dni, med njimi tudi 2. januar. Mnenja o tem najnovejšem vladnem ukrepu so sicer zelo različna, a najbrž v glavnem »po službeni dolžnosti«, kajti, roko na srce, kdo si ne bi želel dodatnega dne počitka, še posebno po najdaljši in za marsikoga tudi najbolj naporni noči v letu, po kateri se zna okrevanje zavleči tudi še v popraznične dni. Tako kot vsaka zgodba ima tudi drugojanuarska svoje dobre in slabe plati. Tako denimo Cerarjevi poudarjajo, da ne gre za populističen ukrep, ampak samo za povrnitev pravice do prostega dne, ki so jo ljudje nekoč že imeli – dokler je Janševa vlada ljudstvu pač ni odrekla v imenu reševanja slabih gospodarskih razmer. Ok, če gre za povrnitev pravice, potem je težko razumeti, zakaj je bilo treba čakati do zadnjega. To pravico bi lahko povrnili že tudi pol leta prej. In s tem olajšali delo vsem v tej državi, ki delajo letne plane, se ukvarjajo z načrtovanjem in organizacijo dela v prihodnjem letu, poslujejo s tujino itd. S tega vidika je bil čas izbran neodgovorno in neprimerno.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.