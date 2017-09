Praznik buč kljub zmrzali

BODONCI – Prišel je čas, ko se začenja spravilo jesenskih pridelkov. Tako je tudi v Bodoncih, kjer je Društvo kmečkih žena Klas Bodonci s sodelovanjem PGD Bodonci in Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot pripravilo praznik buč.

Letošnja že petnajsta prireditev Praznik buč v Bodoncih je bila v znamenju bučnih aranžmajev, ki so jih pripravili vaščani Bodoncev, obiskovalci pa so lahko poskusili goričko gibanico, pečeno v krušni peči, bučne jedi in preostale goričke dobrote ter se sprehodili po tržnici z rokodelskimi in domačimi izdelki. V dvorani gasilskega doma je bila na ogled bogata razstava peciva, kompotov in marmelad iz buč z dodatkom bučnega olja in semena.

Zmagovalno velikanko je letos v Bodonce pripeljal Luka Varga iz Gorice, tehtnico je pognala čez 70 kg.

Kot je na osrednji jubilejni prireditvi povedala predsednica društva kmečkih žena Jožica Vlaj, sta pridelovalcem buč v Bodoncih in okolici letošnji zmrzal in suša pridelek zdesetkali, zato buče niso tako kakovostne in velike kot pred leti, vendar se jih je kljub temu nabralo dovolj za lep praznik. Kulturni program so pripravili učenci podružnične OŠ Bodonci, zanimivi so bili še otroški kotiček, pobiranje semen iz buč ter ocenjevanje najdebelejše buče. Zmagovalno velikanko je letos tja pripeljal Luka Varga iz Gorice, na tehtnici je pokazala čez 70 kg.

Domačini so torej stopili skupaj in zavihali rokave, odložili svoje delo in obveznosti ter prispevali kamenček v mozaik k etnološki in kulinarični prireditvi, kar je bilo za društvo in vso vas velik zalogaj. Kmečkim ženam sta izrekla čestitke in dobre želje tudi župan občine Puconci Ludvik Novak in dr. Stanko Kapun iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, pohvalila jih je tudi svetovalka za dom in družino in dopolnilne dejavnosti v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Jožica Kapun Maršik. Res je, če ne bi bilo Društva kmečkih žena Klas Bodonci, bi šlo že vse v pozabo, namesto tega pa bodonsko bučno tradicijo prenašajo na mlade rodove.