Pravljice v japonskem papirnatem gledališču

LJUBLJANA – Muzejska ploščad med Slovenskim etnografskim muzejem in Narodnim muzejem Slovenije je minulo soboto zaživela v japonskem duhu. Dežela vzhajajočega sonca je zelo daleč, toda močno je povezana s Slovenijo. Tako je Genki center v sodelovanju z veleposlaništvom Japonske v Sloveniji že šesto leto zapored pripravil največji tradicionalni festival japonske kulture v Sloveniji. Letošnja prireditev je na enem kraju združila več kot 70 društev, organizacij, skupin in podjetij, ki se na slovenskih tleh ukvarjajo z Japonsko. V projekt je bilo vključenih več kot 250 ljudi, ki so prostovoljno sodelovali na dogodku. Na stojnicah so ponudili tradicionalno japonsko kulturo – origami, kaligrafijo, ikebano, namizne igre, bonsaje, keramiko in tradicionalna oblačila –, v kotičku s hrano so pripravljali raznovrstne jedi izpod prstov japonskih in slovenskih kuharjev, predstavili so japonske nože, čaje in druge pijače, obiskovalci pa so se poskusili tudi v pripravi ljubko okrašenih kosil za s sabo, ki jih številne japonske matere skrbno pripravljajo za svoje šoloobvezne otroke. Poseben kotiček je bil namenjen predstavitvi japonskih podjetij in uvoznikov izdelkov, otroci pa so uživali v kotičku, ki je bil namenjen samo njim.

Otroci so se igrali s tradicionalnimi japonskimi igračami in se prepustili umetniški poslikavi obraza v japonskem slogu.



Igrali so se lahko s tradicionalnimi japonskimi igračami in se prepustili umetniški poslikavi obraza v japonskem slogu. Kamišibaj osvaja slovenske otroke, tako da so tudi na japonskem dnevu najmlajši prisluhnili japonskim pravljicam v tradicionalnem japonskem papirnatem gledališču. Na delavnicah so izdelali različne izdelke, ki so jih lahko odnesli domov. Obe muzejski ustanovi pa nista ponudili le imenitnega prostora za japonski dan, temveč sta v obeh na ogled razstavi, povezani s to daljno deželo. Narodni muzej Slovenije v svojih prostorih na Metelkovi gosti razstavo Pot samurajev, ki predstavlja japonsko orožje in bojevniško kulturo na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej pa ima v upravni hiši fotografsko razstavo Gorazda Vilharja z naslovom V duhu japonske tradicije: Matsuri – tradicionalni japonski festivali