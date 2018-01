Pravljice oživele v ledu

Sedem je pravljična številka, in sedem umetnikov in sedem pomočnikov je iz 130 kilogramov težkih ledenih skladov en mesec v šotoru s temperaturo minus štiri stopinje klesalo, spajalo oblikovalo in gladilo led. Kot vsako leto so za otroke in živahne odrasle postavili tobogan, v ledene kozarce pa v ledenem baru točijo hladne in tudi tople pijače. Ledene pravljice sveta so na ogled ob Vodnem mestu Atlantis v ljubljanskem BTC do 4. marca.

Kar 40 ton ledu

Kentavra, mitološko bitje, ki je polkonj in polčlovek, je ustvaril Bogdan Jerič. Kosmodeja, mitološko bitje Lužiških Srbov, je izklesal Bojan Grujić. Rusinja Marija Grozna je predstavila priljubljeno rusko zgodbo Maša in medved, ki je v nekaterih elementih podobna Sneguljčici ter Rdeči kapici. Pan avtorja Janeza Dolška je v grški mitologiji bog divjine, gozda, pastirjev, čred, pašnikov, lova in pastoralne glasbe. Povezujejo ga z rodovitnostjo in pomladnim letnim časom. Za Snežno kraljico so sneg pripeljali iz Podkorena in ga osem ur s samokolnicami vozili v šotor. Iz kupa snega sta Dalija Sega Štok in Marija Grozna postavili snežno kraljico, Miro Rismondo pa je izdelal diamantne sani in jelena.



Vseh štirideset ton ledu za skulpture sta zakonca Helena in Miro Rismondo izdelala v strojih lastne proizvodnje. Ledene bloke izdelujeta tako, kot nastaja led na rekah, kjer voda med zamrzovanjem teče in s seboj odnaša vse trdne delce. Bloki so zato kristalno čisti, led je bolj gladek, se lažje oblikuje, je bolj čvrst in se počasneje taja. Kvadre v velikosti 100 x 50 x 25 cm so sestavili v šotoru po načrtih kiparjev za vsako skulpturo posebej. Delo z motornimi žagami, rezkalniki, kotnimi brusilkami, dleti, likalniki in feni je trajalo en mesec.