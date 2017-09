Pravilo je le eno, zabava je obvezna za vse

Hura, Pika Nogavička je spet zavzela Velenje! Ob Velenjskem jezeru so odprli že 28. Pikin festival. Osrednji dogodek so pripravili na Pikinem odru v Beli dvorani, kjer so pričarali podeželje. Pika Nogavička je prišofirala ogromen traktor, doskočila v naročje očeta kapitana Evrazija J. Nogavička ter se nato takoj lotila župana domače občine Bojana Kontiča, ki ji je na prigovarjanje množice le odstopil župansko lento za sedem dni. Ko se je v družbi prijateljev naplesala, naklepetala in prekopicevala, je vzela stvari v svoje roke ter pretaknila vsak kotiček in obiskala vse delavnice Pikolandije, ki so jih zaradi dežja pripravili pod streho. Ko je sonce za kratek čas le posijalo na namočeno poljano pred jezerom, pa se je nagajivo napotila zdaj k enim, zdaj k drugim obiskovalcem ter zganjala vragolije, nagajala in se pikasto rogala vsakomur, ki ji ni bil ravno po godu.

Pred 27 leti so sodelavci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in Kulturnega centra Ivana Napotnika prvič pripravili ustvarjalen dan za otroke, poimenovali pa so ga po priljubljeni knjižni junakinji. Festival mladostnih norosti, brezskrbnih radosti in druženja z naravo je iz enodnevne prireditve prerasel v največjo otroško prireditev v Sloveniji, ki jo spremljajo številni dogodki v Velenju in okolici. V programskem delu že nekaj let sodelujejo gostje iz tujine, vsako leto narašča tudi število tujih obiskovalcev. Festival ohranja svoje prvotno poslanstvo, namenjen je otrokom in njihovim staršem, dogajanje pa spodbuja in predstavlja otroško ustvarjalnost in domišljijo, ponuja številne izobraževalne vsebine, krepi otroški občutek za sočloveka in humanost, tke številne prijateljske vezi, usmerja mlade k strpnosti in sprejemanju drugačnosti ter utrjuje medgeneracijske vezi.

Tokrat Pika Nogavička vabi k odkrivanju narave, podeželja, raziskovanju kmečkih opravil in življenja v ritmu matere Zemlje. Festival spremljajo tudi številne umetniške prireditve v Velenju, odprta so bila vrata tamkajšnjih muzejev, galerij in studiev. Zanj živi vse mesto, vsa Šaladolina. Pravo energijo pa festivalu dajejo nezaposleni mladi ljudje, študentje pa tudi delavci z umetniško žilico. Vsa stroka pedagoškega ustvarjalništva, umetnosti, kreativnosti se je strnila v praznik otrok in mladih radovednežev. Zanimivost ob Velenjskem jezeru je zagotovo gusarska barka, na katero se vzpenjajo mali pirati in pegaste Pike. S svetilnika je prelep razgled na Škalski fjord in Velenjsko ekološko jezero, kjer pluje Pikina pletna. Ob vili Čiračara je tudi tokrat že kar pretesno za vse, ki si hočejo ogledati konja Alfreda s Pikinim očetom gusarjem.

Navdušena nad vsem je tudi letošnja Pikina ambasadorka, vsestranska umetnica, pevka, zbirateljica ljudskega izročila, etnografinja, pripovedovalka Ljoba Jenče. Ob obisku v Velenju ter v festivalskem listu je sporočala: »Zdi se nam, da so nam ukradli dolgčas in divjino. V mojem otroštvu smo se otroci izgubljali v gozdu ali pozabljali na čas ob potoku, se svobodno igrali. Starši so nam zaupali, da se bomo vračali na domove, da si bomo krepili samostojnost. Zelo sem počaščena, da ste me izbrali za Pikino ambasadorko in da festival letos posvečate življenju na podeželju. Kar srečna sem ob tem …«

Tokratni Pikin festival ob Velenjskem jezeru bo trajal vključno do jutri, 23. septembra. V sedmih dneh obiskovalci na več kot 100 razigranih kreativnih delavnicah uživajo v lutkovnih, plesnih, gledaliških in glasbenih predstavah, na tematskih razstavah iz tehnike, umetnosti, narave, pustolovskih, športnih in izobraževalnih dogodkih ter privlačnem zabavnem dogajanju na prostem. Pravilo je eno samo – vsi se morajo zabavati.