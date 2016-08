Prava potapljaška družina

PIRAN – Piranski Muzej podvodnih dejavnosti je s starimi skafandri, modeli podmornic in ne nazadnje s številnimi zgodbami iz morskih globin že deset let edinstven daleč naokoli. Predstavlja svetovno zgodovino potapljanja, njegov razvoj na Jadranu, v njem pa boste še zlasti presenečeni nad bogato tradicijo slovenskega potapljanja, podmorničarstva ter drugih oblik podvodnih dejavnosti.



Polž nosi njegovo ime



»Marsikateri obiskovalec je začuden, ko vidi, kako tesno smo Slovenci povezani z vsem, kar se je zadnjih sto let dogajalo pod vodo. Na leto nas tu na Cankarjevem nabrežju ob piranskem mandraču obišče kakšnih 10.000 radovednežev, kar je za muzej na Obali gotovo veliko. Prihajajo tudi ugledni raziskovalci zgodovine potapljanja iz Anglije, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Norveške, Rusije, ZDA … Vsi so navdušeni in izjemno presenečeni, da imamo Slovenci tako pestro zgodovino potapljanja in celo ohranjene redke prve primerke potapljaške opreme,« pravi ustanovitelj muzeja mag. Žarko Sajič. Leta 2009 so v sklopu organizacije Historical Dive Society iz Londona postali muzej leta, kar je vsekakor prestižno priznanje za njihovo prizadevanje pri raziskovanju in ohranjanju tovrstne dediščine v Sloveniji.

