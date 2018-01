Pranje rok

Vse je te dni v znamenju rokometa. Igre z žogo, ki se igra z rokami. In kogar koli pod Alpami bi te dni vprašali, čigave roke so najbolj umazane, bi hipoma izstrelil, da okončine romunskih in litovskih sodnikov. Ker so držale piščali, ki so slovenskim rokometašem ukradle dve zmagi. In ker so držale bankovce, s katerimi so bili bojda izdatno nagrajeni za sramotno piskanje zoper naše fante. Ali vam je sploh znano, da je na enem samem bankovcu v poprečju neverjetnih 26.000 za zdravje škodljivih bakterij? Nič čudnega, da so Angleži dolgo verjeli, kako je denar kriv celo za epidemijo kuge, temu primerno so ga razkuževali v koritih, napolnjenih s kisom. In bojda je bilo minule dni prav iz hotelskih sob romunsko-litovskega sodniškega kvarteta zaznati čuden kiselkast vonj.



