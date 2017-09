Pozor: žrtev obtožijo, da gleda porniče, in zagrozijo, da imajo vse posneto

Nov spletni nateg in lažne grožnje ter izsiljevanje. Foto: shutterstock.com

LJUBLJANA – Projekt Varni na internetu, nacionalni program ozaveščanja o informacijski varnosti, opozarja na nov spletni nateg oziroma lažne grožnje in izsiljevanje. Kot pravijo, se je na njih obrnil uporabnik, ki mu grozijo, da so ga »zasačili« pri obiskovanju porno strani, okužili njegov računalnik, vse posneli in pridobili seznam vseh njegovih stikov.

Tako sporočilo takoj izbrišite

Dodajajo, če ne bo odprl denarnice in plačal, bodo ta posnetek poslali vsem prijateljem.

Strokovnjaki opozarjajo, da gre za goljufijo, in svetujejo, če ste prejeli tako elektronsko sporočilo, nanj ne odgovarjate, ampak ga takoj izbrišite.