Pozor: zaradi prometne nesreče je zaprta cesta

RADEČE – Prometno- informacijski center voznike opozarja, da je glavna cesta Radeče-Boštanj pri Hotemežu zaprta zaradi prometne nesreče.

Promet je zaradi okvare vozila oviran še na cesti Šmarje-Koper pri Šmarju, zastoji pa nastajajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga približno 7 km. Vozniki bodo morali biti potrpežljivi tudi na ljubljanski obvoznici: na vzhodnem delu od Sneberij proti predoru Golovec, na zahodni obvoznici od Kosez proti Brezovici in naprej na primorski avtocesti proti cestninski postaji Log, na severni ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Kosezami v smeri Kosez ter med Novimi Jaršami in Zadobrovo v smeri Zadobrove.