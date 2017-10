Pozor: zaprta cesta, zgodila se je nesreča

TROJANE – Ob 18.42 je pod Trojanami, občina Lukovica, na križišču regionlne ceste Ljubljana - Celje in priključku za avtocesto in cesto v Izlake, trčil motorist v osebno vozilo.



Posredovali so gasilci PGD Lukovica, Blagovica, Prevoje, CZR Domžale in PGE Celje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, poročajo uprava za zaščito in reševanje. Zaradi tega je tudi zaprta regionalna cesta Vransko–Trojane pri Trojanah. Nastaja daljši zastoj.



Obvestilo Darsa: zaprta avtocesta



Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani do nedelje, 15. oktobra, do 15. ure. Zaprt je tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti.