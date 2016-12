Pozor! V zraku nevarni delci

LJUBLJANA – »Danes in v naslednjih dneh pričakujemo preseganje mejne vrednosti PM10 v celinski Sloveniji. Koncentracije bodo visoke ves dan. Povišane koncentracije so posledica povečanih izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer,« so posvarili pri Agenciji RS za okolje (Arso). Danes je preseganje mogoče tudi v Kopru, v Novi Gorici pa ga ne pričakujejo. Podobno velja za sredo.

So pa zapisali tudi nekaj nasvetov, s pomočjo katerih lahko vrednosti delcev PM10 v zraku zmanjšamo.

Vsem tako svetujejo tudi:

ne kurite lesa v pečeh in kaminih, če imate druge možnosti ogrevanja;

zmanjšajte ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva;

uporabljajte javni prevoz namesto osebnih vozil;

ne kurite na prostem.

Najnižje ravni delcev so ob takih vremenskih razmerah običajno zgodaj popoldne, najvišje pa v večernem času.

Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, zlasti če se v njih kurijo premalo suha drva.

Spodaj si lahko ogledate napovedi za danes in za sredo:

Onesnaženost zraka z delci lahko močno vpliva na zdravje ljudi.