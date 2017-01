Pozor, v teh kroglicah je salmonela

LJUBLJANA – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je potrošnike obvestila, da podjetje Lidl Slovenija izvaja odpoklic 'bio prosenih kroglic', in sicer zaradi prisotnosti salmonele.

Potrošnikom, ki so to živilo že kupili, svetujejo, da ga ne uživajo, ampak naj ga raje vrnejo na prodajno mesto.

Simptomi okužbe s salmonelo se lahko pojavijo po šestih do največ 72 urah in se kažejo kot vročina, bolečine v trebuhu in driska, pojavi pa se lahko tudi bruhanje. Simptomi po navadi trajajo od nekaj dni do enega tedna.

Podatki o živilu: