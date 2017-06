Pozor! Toča lahko udari tudi danes

LJUBLJANA - Ta teden nam vreme v Sloveniji ni najbolj naklonjeno. Že nekaj dni poročamo o močnih nevihtah in nalivih, ponekod pa so bili deležni tudi toče, še posebej je bilo včeraj na udaru Celje .

Tudi danes popoldan lahko vreme povzroči nevščenosti in po zadnjih podatkih Arsa je največja nevarnost za točo na širšem ljubljanskem območju, na Gorenjskem, Goriškem in Kočevskem. Razmere spremljamo.

