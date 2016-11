Pozor, Telekom draži pakete. Preverite, koliko vas bo to udarilo po žepu

LJUBLJANA – »Obveščamo vas, da bomo s 1. 12. 2016 spremenili mesečne naročnine mobilnih naročniških paketov.« Tako obvestilo uporabnikom na svoji spletni strani začenja Telekom Slovenije in nadaljuje, da se »paketom spremeni cena za 1 EUR (z DDV). Za 0,95 EUR (z DDV) se spremeni cena pri Internet Itak in SIM 2 Brezskrbni. Cena se ne spremeni za Drugo številko, Enotni paket in Telemetrijo.«

Seveda lahko naročniki od pogodbe, če se z njo ne strinjajo, do 30. novembra odstopijo. Operater opozarja, da to lahko storijo brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. A morajo prej poravnati zapadle in neplačane obveznosti ter izpolniti pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave).

Tisti, ki so prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave ponujajo:

– da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali

– da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.