Pozor, spet so na delu goljufi

MARIBOR, MURSKA SOBOTA, KRŠKO – Na severovzhodu države so se znova pojavili goljufi, ki se izdajajo za uslužbence distributerja električne energije, pa to niso. Elektro Maribor zato svoje odjemalce opozarja, naj bodo v tovrstnih primerih previdni, saj poskušajo neznanci le priti v njihova domovanja. »Z lažnim predstavljanjem, da so zaposleni pri Elektru Maribor, neznanci vstopajo v stanovanja ter preverjajo elektriko in pridobivajo podatke o števcu oziroma električnem priključku. Od vas zahtevajo podatke o merilnem mestu, porabi, zadnji račun za dobavo električne energije, pregled električnega števca. Lahko vas prepričujejo o podpisovanju pogodb, in če tega ne želite, vam lahko zagrozijo, da boste deležni slabše storitve ali celo odklopa elektrike, neredko pa postanejo nemirni in nespoštljivi. Na vašem domu morda želijo le opraviti anketo,« na Elektru Maribor naštevajo znake, da gre za prevarante, in predlagajo, da od obiskovalcev zahtevate dokumente, ki bodo potrdili, da so res, za kar se izdajajo. Prav tako svetujejo, da ničesar ne podpisujte. »Sodelavci družbe Elektro Maribor sicer na terenu trenutno izvajajo vzdrževalna dela ter odčitavanje števcev za potrebe obračuna. S seboj imajo identifikacijo, ki vam jo lahko tudi pokažejo,« še poudarjajo in dodajajo, da so omenjene goljufe zaznali predvsem na Štajerskem in v Pomurju. Vse, ki bi jih opazili, pozivajo, naj jih prijavijo na brezplačno številko 080 2101 ali na interventno številko policije 113.



Tudi policisti novomeške policijske uprave so imeli v ponedeljek opravka s poskusom goljufije. Poklicala jih je namreč občanka iz Krškega, ki je prejela več kot nenavaden klic neznane ženske. Ta jo je hotela razveseliti z novico, da ji bodo z davčne uprave nakazali pet evrskih tisočakov. To naj bi storili zaradi njene nizke pokojnine, a preden bi denar dobila, jo je obvestila klicateljica, mora na njihov račun nakazati 500 evrov. Bili naj bi za plačilo davka, nato bo dobila svojih pet tisočakov. Ženska k sreči ni nasedla, prekinila je pogovor in poklicala policiste. Ti svetujejo vsem, ki bi prejeli podoben klic, naj sledijo zgledu omenjene občanke in odložijo slušalko ter nikakor ne nakazujejo denarja.