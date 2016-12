Pozor, razsaja bolezen

LJUBLJANA – »Državno središče za nadzor bolezni je sklenilo, da se v Sloveniji prepovedo razstave in zbiranja perutnine in ptic. Priporočljivo je zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, krmljenje in napajanje perutnine pa naj bo v zaprtih oziroma v pokritih prostorih. Državno središče za nadzor bolezni odsvetuje tudi krmljenje prostoživečih vodnih ptic zaradi nepotrebnega koncentriranja ptic na posameznih mestih.« Tako je na svoji spletni strani zapisala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Gre za ukrepe, ki so bili sprejeti, saj se je od konca oktobra 2016 po Evropi začel pojavljati novi podtip visoko patogene aviarne influence H5N8. Bolezen so pri prostoživečih pticah in perutnini oziroma pticah v ujetništvu potrdile Madžarska, Poljska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska, Francija, Rusija in Ukrajina. Na Hrvaškem, v Švici, Romuniji in Srbiji se je doslej bolezen pojavila le pri prostoživečih pticah. Največ pojavov pri perutnini so zabeležili v Nemčiji in na Madžarskem.