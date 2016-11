Pozor: preverite, katere reke lahko prestopijo bregove

LJUBLJANA – Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je v zahodnih in južnih krajih v petek čez dan padlo okoli 20 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno pa do 40.

Od petka zvečer do sobote zvečer vremenoslovci pričakujejo močne padavine predvsem v zahodni in južni Sloveniji ter v delu osrednje. V dobrih 24 urah bo v večjem delu zahodne in južne Slovenije predvidoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno v hribovitem svetu lahko tudi okoli 200.

Padavine bodo ponehale v prvi polovici noči na nedeljo.

Zlasti v soboto in v noči na nedeljo se lahko posamezne reke razlijejo, predvidoma na območjih vsakoletnih poplav.