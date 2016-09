Pozor! Po tem siru boste bruhali in driskali

LJUBLJANA – Podjetje E. Leclerc Rudnidis obvešča o odpoklicu sira petit reblochon s trga. Kot poroča Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), so v živilu odkrili prisotnost bakterije E. coli.

Če imate ta sir doma, ga ne zaužijte, ampak ga raje vrnite v trgovino, kjer ste ga kupili. Upravičeni ste do povrnitve kupnine.

Od okužbe z navedeno bakterijo do prvih znakov okužbe lahko mine od tri do osem dni. Pojavijo se lahko naslednji znaki okužbe: bolečine v trebuhu in trebušni krči, slabost in bruhanje ter driska, ki jo lahko spremljajo tudi krvavitve. Okuženi lahko ima tudi povišano telesno temperaturo, še pravijo pri ZPS.

Podatki o živilu:

ime živila: sir petit reblochon laitier pochat et fils

pakiranje: 240 gramov

uporabno do: 27. 9. 2016

EAN-koda: 3294580201019

LOT: 165232127

proizvajalec: Pochat et fils

prodajalec: E. Leclerc Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, Ljubljana

Odpoklicani sir (vir: ZPS):