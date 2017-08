Pozor! Odpoklic priljubljene igrače

LJUBLJANA – Distributer Baron Internacional, d. o. o., je iz prodaje odpoklical igračo spinner z lučko v skladu z navodili nizozemskega proizvajalca Toys.

Ugotovili so, da so na artiklu elementi, ki jih je mogoče enostavno odpreti. To lahko otrokom omogoča neposredni dostop do celičnih baterij znotraj elementov, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata.

Delce lahko namreč otroci vnesejo v usta, kar predstavlja nevarnost in tveganje zadušitve v primeru zaužitja. Izdelek zato ni skladen z uredbo o varnosti igrač.

Distributer je izdelke umaknil iz prodaje. Potrošnike obvešča, da lahko izdelek vrnejo v trgovino, kjer jim bodo povrnili kupnino, so še sporočili z zdravstvenega inšpektorata.