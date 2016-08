Pozor, novi stacionarni radarji! Razkrivamo, kje

KRANJ – Medobčinsko redarstvo Kranj bo kmalu nadzor hitrosti opravljalo tudi z novim stacionarnim radarjem. Občina ga je najela, poleg tega pa kupila štiri ohišja. Nove pridobitve bodo pripomogle k večji varnosti in učinkovitejšemu delu pri preprečevanju prekoračitev hitrosti predvsem na odsekih, kjer se jih zgodi več.

Prvo ohišje skupaj s stacionarnim radarjem je postavljeno na Cesti Staneta Žagarja, ker sta tam šolska pot in povezava med stanovanjskim naseljem ter središčem mesta. Opravili so uvodne poskusne meritve in ugotovili prekoračitve hitrosti v hitrostnem razredu od 51 do 60 kilometrov na uro, in sicer pri 11,65 odstotka zabeleženih vozilih. Nad hitrostjo 60 kilometrov na uro je peljalo 1662 vozil, kar predstavlja 1,89 odstotka vseh zabeleženih vozil. To po navedbah občine pomeni, da je bilo takih prekoračitev povprečno 119 na dan.

Merilna mesta bodo tako postavljena na podlagi statističnih podatkov, ki so jih na teh območjih zbirali.