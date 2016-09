Pozor: nikar ne nasedite tej lažni nagradni igri

LJUBLJANA – Največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije opozarja uporabnike, da se je v priljubljeni aplikaciji Whatsapp pojavila lažna nagradna igra, ki nagovarja uporabnike Telekoma Slovenije.

Navedene nagradne igre, v kateri je potrebno odgovoriti na nekaj vprašanj, za uvrstitev v žreb za nagrado pa vpisati svojo mobilno številko in poslati SMS-sporočilo, ne izvajajo v Telekomu Slovenije. Gre za zlorabo identitete znamke Telekom Slovenije.

Uporabnike opozarjajo, naj v nagradni igri ne vpisujejo svojih podatkov in ne pošiljajo sporočila SMS. Priporočajo, da zadevo prijavijo tudi na nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT), ki je najbolj usposobljen za odkrivanje in onemogočanje tovrstnih goljufij.

Za dodatne informacije in pomoč so uporabnikom na voljo na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 ali prek e-naslova info@telekom.si.