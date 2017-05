Pozor, ne uporabljajte teh izdelkov

LJUBLJANA – Zdravstveni inšpektorat je objavil odpoklic več izdelkov. V okviru inšpekcijskega pregleda so namreč ugotovili, da določene serije izdelkov vsebujejo konzervans metilizotiazolinon, ki je od 12. februarja v dovoljeni koncentraciji lahko prisoten le v kozmetičnih izdelkih, ki se ob uporabi sperejo s kože.

Konzervans metilizotiazolinon lahko izzove kontaktno alergijo, izdelki pa tako niso skladni z veljavno uredbo.

Prva dva izdelka sta gel in vosek za lase Chi cationic hydration interlink infra gel za maksimalno kontrolo (251 ml) in Biosilk rock hard styling wax (54 g). Izdelka sta namenjena profesionalni uporabi in nista bila v prosti prodaji.



Še en izdelek, ki ga umikajo s prodajnih polic, pa je mandljeva krema za roke in nohte znamke Nani (100 ml). Če imate izdelek doma, ga ne uporabljajte, ampak ga vrnite prodajalcu.