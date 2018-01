Pozor, ne nasedajte temu sporočilu

LJUBLJANA – »Te dni se na družbenih omrežjih pojavlja sporočilo v zvezi z bankomati, ki naj bi ga ustvarila uslužbenka Davčne uprave RS, kar pa ne drži,« so zapisali pri Fursu in dodali, da ne gre za sporočilo Fursa, saj to nima nobenih pooblastil nad bankomati. V sporočilu so sicer res navedeni podatki uslužbenke Fursa, ki pa so bili očitno zlorabljeni.

Objavljeni podatki so zelo stari in zato neaktualni, saj Davčne uprave RS (Durs) od avgusta 2014 ni več. Od takrat imamo Furs. Sporočilo je med državljani zakrožilo že pred leti, so še dodali.