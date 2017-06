Pozor, močna nevihta se pomika proti vzhodu

LJUBLJANA – Tudi danes marsikje po državi nastajajo vročinske nevihte.

»Močnejše nevihtno območje je med Kočevjem in Dolenjskimi Toplicami in se počasi pomika proti vzhodu in jugu,« so zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Nalivi na tem območju so močni, nastajajo sunki vetra, lokalno je v središču neviht mogoča tudi toča.

Močnejše nevihtno območje je med Kočevjem in Dolenjskimi Toplicami in se počasi pomika proti vzhodu in jugu. Nekaj neviht še na Gorenjskem. pic.twitter.com/5yDSE6sOz9 — meteo.si (@meteoSI) June 2, 2017

Za več delov države še vedno večja rdeče opozorilo za točo, sicer pa napovedujejo, da bo stanje podobno vse do večernih ur. Krajevno so mogoči močenjši nalivi, toča ni izključena.

Spremljajte nevarnost toče:

Spremljajte tudi, kje trenutno najbolj dežuje: