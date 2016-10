Pozor! Ljubljanski maraton bo zaprl ceste

LJUBLJANA – Na Volkswagen 21. Ljubljanskem maratonu bo v nedeljo nastopilo rekordno število tekačev, saj je za maraton (42 km) in polmaraton (21 km) ter rekreativni tek (10 km) prijavljenih 18.242 udeležencev. Prireditev, ki jo bodo poskušali pripraviti kot dogodek brez odpadkov, se bo začela že v soboto, skupno pa bo nastopilo 28.487 tekačev in tekačic.

Že v soboto, 29. oktobra, bo v okviru tekmovanj potekalo tudi prvenstvo Slovenije v uličnem teku za osnovne (2 km) in srednje šole (3,5 km), dan pozneje pa državno prvenstvo v polmaratonu. Soboto bodo pripravili tudi promocijski tek (600 m in 1600 m), Lumpi tek (200 m) in Fun tek (3,5 km). Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu.

Trasa bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, tretjič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu. V nedeljo se bo tek na 10 km začel ob 8.30, teka na 21 in 42 kilometrov pa ob 10.30. Že deset minut prej bo start paraplegikov in rolkarjev.

Organizatorji 21. Ljubljanskega maratona medtem že obveščajo, da bodo v prihodnjih dneh popolne zapore:

Kongresnega trga od četrtka, 27. oktobra, od 8. ure do ponedeljka, 31. oktobra 2016, do 5. ure

Šubičeve ulice (od Prešernove ceste do Slovenske ceste) od sobote, 29. oktobra, od 5. ure do nedelje, 30. oktobra 2016, do 24. ure

Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste – z izjemo dovoza v Garažno hišo Kongresni trg) od petka, 28. oktobra, od 15. ure, do nedelje, 30. oktobra, do 20. ure.

Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste) v soboto, 29. oktobra, od 10.30 do 20. ure ter v nedeljo, 30. oktobra 2016, od 6. do 16. ure

Prešernove ceste (od Šubičeve ulice do Cankarjeve ceste) v soboto, 29. oktobra, od 10.30 do 18.30

Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom v smeri Viča v nedeljo, 30. oktobra, od 10. do 14. ure

Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Snežniške ulice – zaradi postavitve štartnih boksov) v nedeljo, 30. oktobra, od 5. ure do 16. ure.

Garažne hiše Kongresni trg: v soboto, 29. oktobra, od 10. do 18. ure in v nedeljo, 30. oktobra 2016, od 7. do 16. ure

Parkirnih mest po trasi Šolskih tekov: Šubičeva ulica od Prešernove do Slovenske ceste, Slovenska cesta, Gosposvetska cesta (prečkanje), Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Gosposvetska cesta (prečkanje), Župančičeva ulica, Cankarjeva cesta, Prešernova cesta, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica v soboto, 29. oktobra, od 10.30 do 18. ure

Parkirnih mest na Vegovi ulici od petka, 28. oktobra, od 8. ure do nedelje, 30. oktobra 2016, do 24. ure

Parkirnih mest na Vodnikovem trgu v nedeljo, 30. oktobra, od 0.00 do 24. ure.

Zapore za traso šolskega teka v soboto, 29. oktobra, od 10.30 do 18. ure:

Promocijski tek za 1. in 2. razred OŠ (600 m): Slovenska cesta, Cankarjeva cesta, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

Promocijski tek za 3.–5. razred OŠ (1.600 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Cankarjeva cesta, Prešernova cesta, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

Šolski tek za OŠ (6.–9. razred OŠ, 2.000 m): Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Cankarjeva cesta, Prešernova cesta, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta

Šolski tek za SŠ in FUN TEK (3.500 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Cankarjeva cesta, Prešernova cesta, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Cankarjeva cesta, Prešernova cesta, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

Zapore za nedeljske teke, 30. oktober, od 8. do 16. ure:

Za traso rekreativnega teka: Slovenska cesta , Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso polmaratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso maratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Barjanska cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Vipavska ulica, Jadranska ulica, Jamova cesta, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Flajšmanova ulica, Davčna ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Vojkova cesta, Topniška ulica, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Maistrova ulica, Tabor, Rozmanova ulica, Poljanska cesta, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Tavčarjeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Tekači bodo zasedli ceste. Foto: Matej Družnik/Delo

Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oziroma avtoceste: – izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri

– izvoz Dravlje-Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Obvozi, medkrajevni promet:

v nedeljo, 30. oktobra, od 0.00 do 13. ure, iz smeri Notranjske in Primorske: Severna obvoznica, izvoz Celovška cesta, Celovška in smer AP.

v nedeljo, 30. oktobra, od 6.00 do 16. ure, iz smeri Štajerske: vzhodna AC, izvoz Rudnik in Dolenjska cesta, Predor pod gradom, Resljeva, AP ali Severna obvoznica, izvoz Celovška, Celovška in v smeri AP.

Iz smeri Dolenjske: izvoz Rudnik, Dolenjska cesta, Predor pod gradom, Resljeva cesta, AP.

Kje boste lahko prečkali traso?

Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona predvideno v naslednjih križiščih: Slovenska – Tivolska – Trg OF, Bežigrad – Dunajska cesta – Linhartova ulica, Samova ulica – Dunajska cesta – Topniška ulica, Posavskega ulica – Dunajska cesta – Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko – Dunajska cesta – Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica – Bevkova cesta, Goriška ulica – Litostrojska ulica, Pečnikova ulica – Celovška cesta – Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica – Regentova cesta – Korenčanova ulica, Regentova cesta – Majorja Lavriča ulica, Draga – Šišenska ulica – Pod hribom, Gregorinova ulica – Rožna dolina cesta II, Barjanska cesta – Cesta v Mestni log, Zaloška cesta – Kajuhova ulica, Kopitarjeva ulica – Predor pod gradom.

Parkiraj in uporabi brezplačen prevoz V času Volkswagen 21. Ljubljanskega maratona (sobota, 29. 10., in nedelja, 30. 10.) imajo tekači in en njihov spremljevalec brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami), ob predložitvi vavčerja, startne številke ali akreditacije. Parkirate lahko na parkiriščih P+R na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah in se z avtobusom pripeljete v središče mesta. Posebej v nedeljo, 30. oktobra, (od 7.00 do 10.00 ure): – P + R iz Stožic vas pripelje do Trga OF, vstop v Stožicah bo na končni postaji številke 20.

– P + R z Barja in Dolgega mosta vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop na Barju in Dolgem mostu bo na postajah ob parkirišču. Vrnitev z avtobusi do parkirišč P+R bo v nedeljo mogoča po 16. uri, ko se odprejo ceste v Ljubljani.

Vse uporabnike cest, po katerih bo potekala trasa maratona, organizatorji prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil policistov in organizatorja, hkrati pa vas vabijo na ogled in spodbujanje udeležencev Volkswagen 21. Ljubljanskega maratona.