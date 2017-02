Pozor: jutri bo eno uro zaprta južna obvoznica, to je razlog

LJUBLJANA – Zaradi popravila električnega daljnovoda bo v nedeljo zjutraj med 3. in 7. uro predvidoma eno uro zaprta južna ljubljanska obvoznica, in sicer med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik v obe smeri. Obvoz bo urejen po severni in zahodni obvoznici, je zapisano na spletni strani prometno-informacijskega centra za državne ceste.

V Vuhredu je zaradi rekonstrukcije mostu čez Dravo popolna zapora ceste Radlje ob Dravi-Ribnica na Pohorju. V Postojni je na Ljubljanski cesti zaradi izgradnje komunalne infrastrukture popolna zapora ceste Postojna-Ravbarkomanda.

V Plavah je zaradi sanacije mostu popolna zapora ceste Plave-Gonjače, v Selah pri Volčah pa zaradi gradnje nadomestnega mostu popolna zapora ceste Nova Gorica-Tolmin.

Na Kozini, na Bazoviški cesti, je zaradi izvedbe hodnika za pešce in krožišča popolna zapora ceste Kozina-Starod.