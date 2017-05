Pozor: grozi toča

LJUBLJANA – Agencija za okolje je zaradi toče izdala rdeče opozorilo. Z rdečo je bila še pred kratkim obarvana Koroška, z rdečo in oranžno pa so obarvana tudi območja Podravja, Savinjske, Spodnjega Posavja in Zgornjesavskega.

Vremenoslovci sicer napovedujejo nevarnost neviht in neurij vse do nedelje.

Vse do konca tedna bodo tudi vztrajale visoke temperature, ki se bodo gibale blizu 30 stopinj. V začetku prihodnjega tedna pa napovedujejo prehodno osvežitev z dežjem.