Pozor! Ceste so lahko poledenele

LJUBLJANA – »Zaradi nizkih temperatur so nekatere ceste lahko poledenele, predvsem v nočnem času. Vozite previdno!« opozarjajo pri prometnoinformacijskem centru. Vremenske razmere so res naredile svoje, zaradi spolzkih cest se je v minulih dneh zgodilo tudi več prometnih nesreč.

Zato na neugodne razmere opozarjajo tudi policisti. Opozorili so, da se je v torek dopoldne na območju novomeške policijske uprave zgodilo kar 13 nesreč, in sicer v glavnem zaradi hitrosti, ki ni bila prilagojena razmeram na cestišču.

V splošnem velja, da je treba hitrost zmanjšati in jo prilagoditi razmeram, pa naj bodo to poledica, sneg, nizke temperature, slabša vidljivost zaradi megle in še kaj. »Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe,« so še opozorili.

Preberite še: Oranžno opozorilo Arsa: Ostanite v zaprtih prostorih