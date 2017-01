Pozor, če greste na štajerko, morate vedeti to

Kako bodo merili? Na začetni točki bo kamera fotografirala vozilo, zajela oziroma prepoznala registrsko tablico in zabeležila čas. Ko se bo vozilo pripeljalo mimo končne točke, ga bo kamera tam znova zaznala in zabeležila čas. Kameri bosta nato poslali registrsko številko, ne pa tudi fotografije vozila, v nadzorni center policije. Šele če bo izračun pokazal, da je vozilo celotno razdaljo prevozilo hitreje od predpisanih 100 km/h, bo sistem poslal fotografijo vozila v nadzorni center. V izmero bosta vključena toleranca in varnostni odbitek. Na podlagi nedvoumno zaznane kršitve bo nato policija obvestila kršitelja o prekršku. (Vir: Policija.si)