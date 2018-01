Pozor! Bodo zaradi stavke zdravila dražja?

LJUBLJANA – Prvi napovedani stavki v javnem sektorju se bodo med 10. in 13. uro pridružili tudi lekarnarji. V času stavke bo tako izdaja zdravil potekala načeloma prek dežurnega okenca, navedene enote pa bodo izdajale zdravila na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen, so nam pojasnili v Lekarni Ljubljana. Prav tako se bodo v tem času izdajala zdravila brez recepta v primeru nujnih stanj po presoji magistra farmacije. »V Lekarni Ljubljana v času dežurstva, med vikendi in prazniki, sicer ne zaračunavamo taks, tako da stranka, ki pride v lekarno v času dežurne službe, plača za nakup izdelkov enako kot v rednem delovnem času lekarne,« je pojasnila Tjaša Hace.

Kaj pa celjske lekarne, kjer nakup zdravil v času dežurstva dodatno zaračunajo?

Nekatere lekarne nam, če jih obiščemo med dežurstvom, nakup nenujnih zdravil dodatno zaračunajo. To je na lasni koži občutil Alojz Hribernik iz Šentjurja pri Celju, o čemer smo poročali konec prejšnjega leta . Novembra je namreč moral obiskati dežurno lekarno zaradi antibiotika na recept, ker je bil že tam, pa je kupil še dva izdelka, za katera je mislil, da mu bosta lajšala bolečine in mu bosta pomagala. Na njegovo presenečenje so mu zaračunali takso v dežurstvu, in to ne pavšalne, ampak za vsak izdelek posebej, po 1,55 evra. Torej 3,10 evra za dva izdelka, ki ju je kupil v manj kot minuti.

Na Lekarne Celje smo zato naslovili vprašanje, ali bodo takšno prakso izvajali tudi v času stavke, glede na to, da bodo obratovale zgolj dežurne lekarne. Tam so nam zagotovili, da med stavko, torej med 10. in 13. uro, ne bodo zaračunavali takse.

V Lekarni Ljubljana bodo v času stavke obratovale naslednje lekarne: • Lekarna pri polikliniki, Njegoševa cesta 6K, 1000 Ljubljana • Centralna lekarna, Prešernov trg 5, 1000 Ljubljana • Lekarna Metelkova, Metelkova 9, 1000 Ljubljana • Lekarna Idrija, Arkova 4, 5280 Idrija • Lekarna Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica • Lekarna Logatec, Notranjska 2, 1370 Logatec • Lekarna Grosuplje, Adamičeva 8, 1290 Grosuplje • Lekarna Škofljica, Kočevska cesta 25a, 1291 Škofljica • Lekarna Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika • Lekarniška podružnica Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas

V Mariboru taks ne zaračunavajo

Tudi v Lekarnah Maribor so nam pojasnili, da na recepte in na nujna zdravila, ki jih uporabniki kupijo brez recepta, v dežurstvu ne zaračunavajo dežurne takse. »Tako bo tudi v času stavke,« je pojasnila Ljubica Lovišček iz mariborskih lekarn.

