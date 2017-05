Pozebel zgodnji krompir, cena poskočila v nebo

LJUBLJANA, KRŠKO, MARIBOR – Minilo je dobrih 14 dni od pozebe, ko se je v petek in soboto, 21. oziroma 22. aprila, prav na dan matere Zemlje, z neba spustil mraz in zlasti na manj izpostavljenih, zatišnih, neprepišnih legah ter na hladnejših območjih po Sloveniji potisnil živo srebro tudi sedem stopinj Celzija pod ničlo. Sadovnjaki so bili v razcvetu, trta se je odprla soncu, vrtnine so hitele rasti in zlasti kmetje na Primorskem in na Krškem polju so imeli v mislih, kako bodo že čez teden ali dva svojim kupcem ponudili mladi krompir. Na omenjenih območjih nekaterim prav mladi krompir prinaša večji del letnega zaslužka, saj so teh nekaj tednov v prednosti pred konkurenco iz Gorenjske in Štajerske.



V petek je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v poročilu zapisala prve ugotovitve.



»Naj povem, da je po prvih zbranih podatkih pozeba bolj ali manj hudo prizadela 41.000 hektarjev vinogradov, sadovnjakov, vrtnin in drugih posevkov na poljih,« nam je povedal Miran Naglič s KGZS. To je četrtina vseh površin, ki jih lahko v Sloveniji obdelujemo!

