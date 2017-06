Požarna inšpekcija v Kemisu ni pokazala kršitev predpisov

LJUBLJANA – Izredni inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v vrhniškem podjetju Kemis, ki ga je 15. maja prizadel požar, ni pokazal kršitev predpisov, so na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Inšpekcijski nadzor v Kemisu so začeli 29. maja in končali 7. junija. Po besedah glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka so preverili požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije iz objekta, usposabljanje zaposlenih, vzdrževanje opreme in sredstev za gašenje, vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite in organiziranje požarnega varovanja.

»Ob nadzoru nismo ugotovili kršitev predpisov na področju varstva pred požarom, smo pa podjetju z zapisnikom naložili posamezne ukrepe, ki so povezani z dejstvom, da je podjetje prizadel požar, po katerem je del objekta uničen. Uničeni oz. poškodovani so tudi posamezni sistemi aktivne požarne zaščite ter oprema za gašenje, prav tako pa je bil uničen tudi del predpisane dokumentacije,« je dejal Dolščak. Kemisu so po njegovih besedah naložili izdelavo novega požarnega reda. Z njim mora nato seznaniti vse zaposlene. Podjetje mora izdelati »tudi manjkajoče dele načrta evakuacije za dele objekta, kjer so načrti ob požaru zgoreli, na novo vzpostaviti vodenje vseh evidenc in po končani sanaciji sistemov aktivne požarne zaščite izvesti predpisan preizkus in pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju«.

Sicer dobre tri tedne po požaru v Kemisu pod nadzorom posebne medresorske delovne skupine potekajo številne dejavnosti. Tako bodo predvidoma v torek začeli usmerjene zdravniške preglede gasilcev, ki so sodelovali v gašenju požara. Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim test pljučne funkcije in jetrne teste.

Pretekli teden je o vidikih okoljske nesreče v Kemisu razpravljal državni zbor. Poslanci so sprejeli štiri priporočila vladi oz. ministrstvu za okolje in prostor. Eno od njih nalaga pripravo nacionalnega načrta ravnanja v primeru okoljskih kemičnih nesreč.