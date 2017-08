Povprečno Slovenec za dopust odšteje 212,61 evra, kaj pa vi?

LUXEMBOURG – Državljan EU za dopustniško potovanje povprečno odšteje okoli 320 evrov. Največ zapravijo Luksemburžani, najmanj pa Romuni in Latvijci. Povprečen Slovenec za dopust odšteje 212,61 evra, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2015.

Prebivalci Luksemburga so za počitnice odšteli okoli 744 evrov, po izdatkih so jim sledili prebivalci Avstrije (okoli 610 evrov) in Malte (okoli 594 evrov). Na drugi strani so Latvijci in Romuni v letu 2015 za dopust v povprečju odšteli nekaj manj kot 117 evrov. Čehi 126, Bolgari pa 161.