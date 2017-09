Povprečna ocena predavateljev na LSPR 4,6 (od 5)

Trimesečni program 23. generacije Londonske šole za odnose z javnostmi (LSPR) se bo izvajal v Ljubljani. Program LSPR je zelo intenziven, zato bo mogoče predavanja spremljati tudi na daljavo, saj se bodo snemala.



Slušatelji se bodo lahko odločili za spremljanje predavanj prek videoposnetkov ali kombinirano: delno udeležbo in dopolnilno, prek spremljanja posnetkov predavanj. Snemanje je namenjeno tudi utrjevanju znanja, saj si jih bo mogoče večkrat ogledati.

Pravila protokola so zelo uporabna pri vsakem delu, vsak dan, pravi Ksenija Benedetti, prva dama protokola RS in predavateljica na LSPR Slovenija.

Program LSPR ponuja udeležencem širok nabor vseh znanj, ki jih danes potrebujete za vodenje in upravljanje odnosov z javnostjo. Temelj izobraževanja LSPR je praktično znanje, zato so tudi predavatelji, skrbno izbrani, večletni praktiki na svojem področju. Med njimi so številna znana imena, kot so Ksenija Benedetti, Cene Grčar, Aleksander Salkič, Denis Oštir, Zdravko Zupančič in John Dalton.



Udeleženci LSPR vsako predavanje ocenijo. Povprečna ocena predavateljev v spomladanskem terminu je bila 4,6. S pomočjo ocen LSPR ves čas izboljšuje program in skrbi za dotok novih uporabnih znanj, ki jih mora imeti sodobni strokovnjak za odnose z javnostjo.



Diplomanti z mednarodno priznano diplomo



Program LSPR poteka v obliki triindvajsetih programskih modulov izobraževalnega programa. Obsega teoretična znanja, podkrepljena z domačimi in tujimi primeri dobre prakse ter delavnicami, na katerih se udeleženci sami preizkusijo pri kreiranju komunikacijskih vsebin.



Vsi udeleženci na koncu izobraževanja opravljajo izpit in prejmejo mednarodno priznano diplomo.



Program LSPR skrbno nadzira mednarodna strokovno-izobraževalna institucija PR Education Worldwide, zato je šolanje tudi mednarodno priznano, izvaja pa se po več kot 30 državah po svetu.



Več o LSPR in programu si lahko preberete na povezavi, prijave pa so možne tukaj.