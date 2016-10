Povozili SDS in potrdili Pahorjev predlog

To, da je Miha Lobnik kandidiral na listi ZaAB, med drugim moti poslance SDS. Foto: S. N.

LJUBLJANA – Državni zbor je s 54 glasovi za in 14 proti Miho Lobnika imenoval za zagovornika načela enakosti. V imenovanje ga je predlagal predsednik republike Borut Pahor, ki je Lobnika izbral izmed 11 prijavljenimi kandidati, njegova kandidatura pa je požela večinsko podporo že na mandatno-volilni komisiji. Zagovarjali so jo v koaliciji, proti so bili v SDS.

Zagovornik načela enakosti je kot samostojen organ nov institut, ki ga je prinesel maja uveljavljeni zakon o varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik je doslej deloval pod okriljem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlog za imenovanje Lobnika, ki je sicer znan aktivist za pravice istospolnih, na funkcijo zagovornika načela enakosti je predsednik republike v DZ posredoval 7. oktobra. Ocenil je namreč, da Lobnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in ima tudi potrebne izkušnje.

Nobenih razlik

Lobnik je 11. oktobra na predstavitvi v predsedniški palači zagotovil, da ne bo delal razlik med različnimi oblikami diskriminacije. »Tukaj ne sme biti prioritet,« je poudaril in dodal, da mora biti zagovornik odprt do popolnoma vseh okoliščin morebitne diskriminacije.

Kot je pojasnil, je pripravil načrt dela, njegova temeljna vizija pa je dialog s civilno družbo, ki oblikuje polje enakih možnosti, in dialog z odločevalci. Načrt po njegovih besedah sledi zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki »na zelo evropski način« opredeljuje poslanstvo zagovornika.

Na predstavitvi je Lobnik tudi izpostavil nekaj nalog, ki jih bo imel kot zagovornik. Prva je po njegovih besedah sprejemanje prijav državljanov, ki menijo, da so diskriminirani. Na voljo jim bo pravno svetovanje, v nekaterih primerih pa tudi zastopanje v sodnih postopkih. Poleg tega bo spremljal splošno stanje na področju diskriminacije.

Kaj jih je zmotilo

Poslance SDS je sicer zmotilo, da je Lobnik kandidiral na volitvah v DZ na listi ZaAB, s tem pa naj bi se identificiral z njenim programom. Že na seji mandatno-volilne komisije 13. oktobra so ocenili, da to niso dobre reference za zagovornika. Lobniku so tudi očitali, da se je kot aktivist za pravice istospolnih zavzemal zlasti za interese te skupine, ne pa tudi drugih.

V NSi so se večinoma vzdržali, glasovi za pa so prišli iz koalicijskih poslanskih skupin, opozicijske ZL in poslanske skupine nepovezanih poslancev.