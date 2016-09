Potrpite, cesar bo vse zrihtal

Naši ministri in ministrice s poveljnikom Cerarjem na čelu so predvčerajšnjim na Gregorčičevi stikali glave na natanko stoti seji vlade. Lepo. Iz tega so naredili cel dogodek. Sto vladnih sej sovpada s polovico mandata. Pustimo ob strani, ali bodo po tej logiki proslavili tudi dvestoto sejo po štirih letih in redni konec vladanja. Sicer jim ne kaže slabo. A ne zato, ker bi bili nenadkriljivi, ampak zato, ker vsi drugi tako imenovani politični akterji ne vejo čisto točno, kaj bi sami s seboj.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«