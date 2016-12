Potrjeno z veliko večino: 2. januarja ne bo treba delati

LJUBLJANA – Poslanci državnega zbora (DZ) so odločili, da bo 2. januar spet dela prost dan. Predlog je potrdilo 61 poslancev, proti jih je bilo deset.

Kot je v imenu predlagateljev, poslancev SMC, uvodoma poudaril predsednik državnega zbora Milan Brglez, je bila odločitev za to, da se 2. januar ponovno razglasi za dela prost dan, sprejeta, »da se ljudem vrne tisto, kar jim je bilo krivično odvzeto«. Kritike o populizmu in bombončkih za volivce je zavrnil z besedami, »če delaš v korist ljudi, je težko govoriti o populizmu«. »Gre za vračanje neideološke tradicije. Tisto, kar smo sprejeli in kar je bilo uveljavljeno od leta 1955. V času varčevanja se je poskušalo varčevati tudi na simbolni način, tudi tam, kjer ni bilo treba,« je še dodal.

Kot je izpostavil, se je ob ukinjanju tega dela prostega dne leta 2012 govorilo o različnih stroških, ki pa jih v praksi doslej nihče ni potrdil. Pomemben argument v prid vrnitve praznika pa je po besedah Brgleza tudi to, da se s tem ukrepom vsaj minimalno zniža absentizem, ki je po pričanju GZS zelo velik problem v slovenskem gospodarstvu.



Skupaj 12 dela prostih dni Državni sekretar na ministrstvu za delo Peter Pogačar je pojasnil, da vlada predlagani spremembi ne nasprotuje. V EU se število dela prostih dni po njegovih navedbah giblje med 10 in 15. Slovenija bo sicer z 2. januarjem prišla na skupno 12 dela prostih dni.

Iva Dimic je v imenu NSi napovedala, da predloga ne bodo podprli, a mu ne bodo niti nasprotovali. V NSi so s predlogom poskušali doseči, da bi namesto predlaganega 2. januarja ter 2. maja med dela proste dneve uvrstili 6. januar – krščanski praznik svetih treh kraljev –, ko imajo tudi v mnogih zahodnih državah dela prosti dan, ter veliki petek, enega od dni velikonočnega tridnevja, ko je prav tako v mnogih zahodnih državah dela prost dan. A že na odboru za delo s predlogom niso bili uspešni. Dimičeva je danes ugotavljala, da »se očitno res bližajo volitve, takrat namreč vladne stranke običajno začnejo deliti bombončke«.

Poslanec SDS Žan Mahnič pa je ugotavljal, »če ni kruha, bodo vsaj igre«. Brglezu je očital, da s tem predlogom »očitno vstopa v kampanjo za predsedniške volitve, ki bodo prihodnje leto«, vladi pa, da bo »v dveh mesecih zapravila 40 odstotkov tega, kar je Zujf privarčeval«.