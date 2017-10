Potica za dober namen

LJUBLJANA – V Cankarjevem domu v Ljubljani je bilo sredi prejšnjega tedna zelo živahno. Sedemnajsti festival za tretje življenjsko obdobje, ki je trajal tri dni, je spremljalo 17.000 obiskovalcev iz vse Slovenije, udeležili so se ga tudi predstavniki iz Makedonije, Srbije in Italije. Obiskovalci so imeli kaj videti, slišati in doživeti. Udeleževali so se lahko izobraževalnih dogodkov, teh je bilo kar 65, kulturnih dogodkov, na dveh medgeneracijskih odrih se jih je zvrstilo 130, ali okroglih miz in strokovnih srečanj, preizkušali so različne izdelke in storitve za bolj zdravo in prijetno življenje.

Na festivalu se je tradicionalno predstavila tudi Vzajemnost, najstarejša slovenska revija za ljudi v zrelih letih, ki je letos pripravila še dobrodelni dogodek. Poimenovali so ga Potica Vzajemnosti za dober namen. Odgovorna urednica Jožica Dorniž, ki je letos spomladi zmagala na Festivalu velikonočne slovenske potice na Otočcu, je spekla štiri zmagovalne potice, ki so jih razdelili med darovalce prostovoljnih prispevkov za Zdusov program Starejši za starejše. Gre za program, kjer prostovoljci pomagajo vrstnikom, poteka pa že 13 let v številnih društvih upokojencev po vsej Sloveniji. Vanj je vključenih 3500 prostovoljcev, pozornost širše javnosti pa je vzbudil šele pred kratkim, ko se je izvedelo, da je prejel nagrado Evropskega parlamenta državljan Evrope – za posebne dosežke za leto 2017.

Prostovoljci delajo iz veselja, vendar jim je treba zagotoviti dobre razmere.

Zakaj je program Starejši za starejše tako poseben? Rožca Šonc, vodja programa, poudarja, da oni poiščejo in obiščejo starejše na njihovem domu, pri drugih programih pa morajo uporabniki sami zaprositi za pomoč. Mnogi starejši zelo težko priznajo, da potrebujejo pomoč, kaj šele, da zanjo prosijo. Pomemben je neposredni stik, ki ga vzpostavijo s prostovoljcem, poleg tega jim lažje zaupajo, ker so njihovi vrstniki. Med njimi se stkejo vezi in prava prijateljstva, skupaj pomagajo premagovati stiske, ki jih prinaša starost. Dve tretjini denarja zberejo prek razpisov, druga sredstva iščejo pri sponzorjih, nekoliko lažje pa delajo društva, kjer občine sofinancirajo program. »Res je, da prostovoljci delajo iz veselja, vendar jim je treba zagotoviti dobre razmere in jim povrniti stroške. Zaradi njihove srčnosti in požrtvovalnosti smo prejeli evropsko nagrado,« pravi Mateja Kožuh Novak, častna predsednica Zdusa, ki je zaslužna za začetek in razvoj programa Starejši za starejše.

Kot vsi prostovoljni programi je tudi program Starejši za starejše finančno podhranjen, zato je vsaka pomoč dobrodošla. Pri Vzajemnosti so na festivalu zbrali 435 evrov prostovoljnih prispevkov obiskovalcev, zahvalili so se jim s koščkom zmagovalne potice njihove urednice. Vsoto pa bodo pri reviji še podvojili, za program bodo nakazali 870 evrov.