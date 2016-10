Postopki tečejo, Jankoviću zaradi lepe Katarine grozi zapor

LJUBLJANA – Zoranu Jankoviću grozi do štiri leta zapora in še denarna kazen. Po poročanju portala Požareport so na specializiranem državnem tožilstvu 15. septembra prejeli kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja sprejemanja za nezakonito posredovanje po členu 263 KZ-1. Šlo naj bi za primer, ko naj bi bil Janković od znane ljubljanske farmacevtke v zameno za 'ureditev službe' v Lekarni Ljubljana (LL) zahteval spolne usluge.

Šlo je za preiskave NPU iz decembra 2015, ko je Janković razkritje NPU zanikal, farmacevtka Katarina Ravnikar pa ne. Janković naj bi bil zaradi tega pred dnevi od ministrice Vesna Györkös Žnidar zahteval, naj odstavi direktorja NPU Darka Majheniča.

V zapor?

Ravnikarjeva, ki je diplomirala leta 2008, je bila v LL najprej zaposlena za določen čas, kasneje pa naj bi dobila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Viri so medijem takrat razkrili, da je na zaslišanju pred kriminalisti NPU potrdila ugotovitve iz tajnih policijskih prisluhov in povedala, da je »bila z Jankovićem«. Požareport še piše, da gre za sprevrženo kaznivo dejanje, če bo Janković spoznan za krivega, pa se zaporu ne more izogniti, saj ta člen kazenskega zakonika predvideva samo kazen zapora in dodatno denarno kazen.

Zakon pravi: Kdor zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do štirih let in denarno kaznijo.