Pospravite dežnike, vrača se poletje

LJUBLJANA – Neurje, ki ga je v naše kraje prinesla hladna fronta, ni povzročilo večjih težav po Sloveniji , za nameček pa bo v drugi polovici tedna sonce pregnalo dežne kaplje.

Do konca dneva se bo od zahoda delno razjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, od vzhoda se bodo spet začele pojavljati krajevne padavine. Razmeroma hladno bo in vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Kako kažejo obeti?

V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Tudi drugod se bo postopno jasnilo, še bo pihal severovzhodni veter. V četrtek bo po večini sončno, veter bo počasi slabel. Kot nam je še zaupal dežurni vremenoslovec, se bodo temperature vse tja do vikenda vrtele do 27 stopinj Celzija, čez 30 pa ne bo šlo.

Suho bo, zato lahko dežnike pospravite nazaj v omaro.