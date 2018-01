Posnetek s Kredarice: od –23 in treh metrov snega do 16 stopinj

KREDARICA – Leto 2017 je za nami. Postreglo je z obilnimi padavinami, visokimi temperaturami in tudi s snežnim metežem.

Kakšno je bilo leto na Kredarici, pa razkriva posnetek dogajanja, ki ga je ob vstopu v novo leto objavila agencija za okolje. Kamere so ujele tudi številne pohodnike, ki so jo obiskali in v snegu pustili svoje odtise ter tudi zanimiva sporočila.

»Ker je dobro pogledati na vse skupaj z razdalje, smo pripravili posnetek dogajanja, ki ga je posnela naša spletna kamera na Kredarici, s pogledom na Ljubljansko kotlino. Posnetek je sestavljen iz 365 dnevnih slik. Zgornji graf prikazuje gibanje povprečne dnevne temperature, spodnji pa višino snežne odeje,« so zapisali ob posnetek in dodali, da je bilo vreme tam kljub hladni zimi nadpovprečno toplo.

»Padavin je bilo 10 odstotkov več od povprečja, prav tako je bilo število sončnih ur za okoli 100 ur večje od dolgoletnega povprečja. Posebnost preteklega leta je bila tudi, da je bilo v decembru veliko snega. Višina snežne odeje je bila podobna (nad 300 cm) kakor aprila ob koncu zime 2016/17. Najnižja povprečna dnevna temperatura je bila izmerjena 6. januarja, in sicer –23 °C, najvišja 16 °C pa 27. julija,« so še zapisali.