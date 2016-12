Posmehujejo se  nam in sladkajo

»Potrjujemo, da so nekateri predstavniki slovenskega ministrstva za zunanje zadeve od hrvaškega veleposlaništva v Ljubljani prejeli Kraševe bombonjere z reliefnim zemljevidom, na katerem je kot meja med Slovenijo in Hrvaško vrisana tudi sredinska črta v Piranskem zalivu. Glede na to, da meja med Slovenijo in Hrvaško še ni določena oziroma je predmet arbitražnega postopka, je ministrstvo za zunanje zadeve zemljevide oziroma bombonjere s takšnimi zemljevidi vrnilo hrvaškemu veleposlaništvu,« tako se je glasilo uradno pojasnilo službe MZZ za odnose z javnostmi. Lahko bi rekli, da je bila balkanska provokacija hrvaškega veleposlaništva gledano z zornega kota njegovih zagrebških šefov iz najmanj dveh razlogov uspešna. Prvič, s svojim predbožičnim darilom jim je že spet uspelo vznemiriti slovenske državne uradnike in tudi vrh slovenske izvršilne veje oblasti. Drugič, bombonjere s prav gotovo okusno vsebino so jim poleg tega užaljeni predstavniki naše države potem vrnili.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«