Poslovna priložnost za manjše v Lidlu

»S projektom Lidlova Lojtr'ca domačih svoje police odpiramo manjšim proizvajalcem butičnih izdelkov. Omogočiti jim želimo, da razširijo svoj posel na preprost način, brez velikih investicij in naporov. Njihovi izdelki bodo obogatili naše police, mi pa jim bomo razširili prodajno mrežo in tržili njihovo blagovno znamko,« je ob začetku razpisa povedal Andrej Vouk, direktor nabave v Lidlu Slovenija, ki bo tudi sodeloval v komisiji za izbor izdelkov. Zapišimo, da imajo zainteresirani čas za prijavo na razpis na spletni strani www.lojtrcadomacih.si do 11. novembra. Njihove izdelke bo ocenila in izbrala strokovna komisija. Izbrane izdelke manjših slovenskih proizvajalcev bodo že prihodnje leto ponudili kupcem v Lidlovih trgovinah.

Kako sodelovati

Na razpis se lahko prijavijo vsi mali proizvajalci butičnih izdelkov z registrirano dejavnostjo, ki lahko dobavijo okvirno 1000 kosov svojega izdelka in še niso na voljo v več slovenskih trgovskih verigah. »V poštev pridejo katerikoli butični izdelki, za katere prijavitelji verjamejo, da bi lahko obogatili našo ponudbo in bili posebno zanimivi za kupce,« pravijo v Lidlu.

Postopek prijave je enostaven. Na spletni strani www.lojtrcadomacih.si je na voljo prijavni obrazec, ki ga prijavitelj izpolnjenega skupaj z 10 vzorci svojega izdelka pošlje po pošti ali osebno prinese na sedež podjetja Lidl Slovenija v Komendo (Pod lipami 1, 1218 Komenda). Kot smo že zapisali, morajo to storiti do 11. novembra. Do konca novembra bo strokovna komisija predlagane izdelke ocenila in izbrala tiste, ki se bodo v prihodnjem letu uvrstili na Lidlove police.

Uvod v dober posel

»Verjamemo, da po vseh koncih Slovenije nastajajo edinstveni izdelki, ki so plod navdiha, predanosti in velike ustvarjalnosti butičnih proizvajalcev, vendar zaradi premajhne prepoznavnosti in prodajne mreže ne dosežejo večjega števila kupcev. V Lidlu Slovenija želimo s projektom Lidlova Lojtr'ca domačih pomagati prav malim proizvajalcem pri njihovi promociji in prodaji izdelkov ter jim tako omogočiti, da stopijo klin višje na 'lojtr'ci uspeha',« vse potencialne kandidate za prijavo na razpis nagovarja Andrej Vouk.