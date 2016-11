Poslovil se je nepogrešljivi svetovalec mestnih veljakov

MARIBOR – V starosti 68 let je po dolgotrajni bolezni umrl mariborski arhitekt Bogdan Reichenberg, je poročalo več spletnih medijev. S svojim delom je pomembno vplival na podobo mesta ob Dravi.

Večer je Reichenberga v svoji spletni izdaji označil kar za »arhitekta Maribora«, med njegovimi dosežki pa med drugim izpostavil Lutkovno gledališče, stolpnico in bloke v Betnavskem parku, hotela Piramida 2 in Slavija, Studenško brv, tiskarno Leykam in upravno zgradbo Pošte na Slomškovem trgu.

Spletni portal RTV Slovenija pa opozarja na njegov angažma pri mestnih zadevah. »Bil je nepogrešljiv svetovalec mestnih veljakov, nekaj časa tudi mestni arhitekt, ko se je razpravljalo o novih prometnicah ter videzih trgov ali ulic,« so zapisali.

Reichenberg, letnik 1948, je diplomiral na Ljubljanski šoli za arhitekturo leta 1972 pri profesorju Edvardu Ravnikarju. V svoji karieri je prejel številne nagrade, med drugimi nagrado Prešernovega sklada leta 1980, Borbino nagrado leta 1986, leta 1993 Zlati grb mesta Maribor, leta 1998 Plečnikovo medaljo in leta 2008 nagrado Footbridge award. Istega leta je dobil tudi akademski naziv docent, piše na spletni strani arhitekturnega studia Reichenberg arhitektura, ki ga je Reichenberg ustanovil leta 1990.