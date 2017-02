Poslovil se je eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov

MARIBOR – V 70. letu je po dolgi in težki bolezni umrl ustanovitelj in lastnik uveljavljenega družinskega podjetja AJM iz Kozjaka nad Pesnico Janez Ajlec, so sporočili iz podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo oken in vrat. Ajleca, ki se je leta 2014 upokojil in vodenje podjetja predal naslednikom, bodo pokopali v sredo na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Ajlec je podjetje skupaj z ženo Marijo in dvema avstrijskima partnerjema ustanovil leta 1990 kot prvo podjetje v tedanji še skupni državi Jugoslaviji, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo, montažo in servisom PVC-oken. Po težkih začetnih letih, ki sta jih zaznamovala osamosvojitev Slovenije in razpad skupnega jugoslovanskega trga, se je podjetje hitro in uspešno razvijalo ter iz začetnih osem zaposlenih pod vodstvom Ajleca preraslo v eno največjih in najuspešnejših družinskih podjetij v Sloveniji z več kot 200 zaposlenimi.

Podjetje svojo široko paleto izdelkov stavbnega pohištva trži doma in v tujini in je leta 2015 ustvarilo dobrih 19 milijonov evrov prihodkov. Ajlec je za svojo uspešno podjetniško pot prejel številna priznanja, med drugim leta 1996 tudi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Po Ajlečevi upokojitvi je vodenje družbe prevzel Trivo Krempl.