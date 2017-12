Posledice vetroloma: škode je za 120 tisočakov

LJUBLJANA – Potem ko je vetrolom pred nekaj tedni povzročil veliko škode tudi na ljubljanskem Rožniku, je sanitarna sečnja na parcelah v lasti občine že končana. Dela naj bi se izvajala tudi na parcelah v zasebni lasti. Na Rožniku, območju Ljubljanskega gradu in Golovca je škode za okoli 120.000 evrov. Predvidoma danes se zaključuje tudi odvažanje vejevja z Rožnika, so za STA sporočili pri Mestni občini Ljubljana (MOL). Nekatera ureditvena dela ob poteh se bodo ponovno izvajala v začetku januarja, predvsem dodatno pobiranje, grabljenje in zlaganje vej v kupe ter odvoz.

Pri MOL napovedujejo, da bodo posledice vetroloma odpravili predvidoma do konca januarja. Občanom in obiskovalcem kljub urejenim razmeram na parcelah v lasti občine pa svetujejo previdnost, predvsem na območjih v zasebni lasti.