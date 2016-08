Posledice neurja: železniški promet med Zidanim Mostom in Hrastnikom prekinjen

ZIDANI MOST, HRASTNIK – Zemeljski plaz je prekinil železniški promet na progi Zidani Most–Hrastnik. Vzdrževalne ekipe Slovenskih železnic so že na terenu, območje bodo zavarovale in začele sanacijo, so še sporočili iz Slovenskih železnic.

Potniki lahko več informacij o nadomestnih prevozih dobijo na spletni strani Slovenskih železnic, telefonski številki 1999, na železniških postajah in pri osebju na vlakih ter na e-pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.