Poslavljanje

Prejšnji teden je povsem sveži svetovni prvak v formuli 1 Nico Rosberg močno presenetil svetovno športno javnost, ko je sporočil, da končuje dirkaško kariero. V bistvu je bil še sredi proslavljanja dosežka svoje kariere, na katerega je čakal tako dolgo in do zadnje dirke bil boj z moštvenim kolegom Lewisom Hamiltonom. Presenetil je tudi delodajalce pri Mercedesu, saj so nanj računali v prihodnji sezoni. Verjetno je prav zato Nemec s finskimi koreninami po očetu Kekeju, ki je bil tudi svetovni prvak F1, tako pohitel z objavo odločitve. Ni namreč želel še povečati časovne stiske vodstvu moštva pri iskanju naslednika za sezono 2017. Poslavlja se pri 31 letih, čeprav je še v dobri kondiciji, da bi v novi sezoni pospravil 55 milijonov evrov, z mercedesom bi bil tudi konkurenčen. Toda očitno se je šampion povsem izpraznil, potem ko je dosegel vrhunec, in ne vidi več smisla nadaljevati kariero. Vsekakor je to pogumna in izjemno samozavestna odločitev, če upoštevamo, da bo zdaj tudi kot aktualni prvak nekako na stranskem tiru. Pač ne bo dirkal.

