Poslanski da za alkohol in šport

LJUBLJANA – Poslanci so s 40 glasovi za in 20 proti podprli novelo zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Z novelo bo ponovno mogoče točenje alkohola na športnih prireditvah.

V večini poslanskih skupin so imeli glede predloga novele deljena mnenja, a so jo kljub nasprotovanju vlade, zdravstvene stroke in nevladnih organizacij s tega področja večinsko podprli. Po navedbah Möderndorferja predlog zakona ne pomeni le možnost ponovnega točenja alkohola na športnih prireditvah, ampak tudi prinaša bistveno boljši pregled in nadzor nad vsemi javnimi prireditvami v državi. Organizatorji javnih prireditev, ki bodo na svojih prireditvah želeli prodajati ali ponujati alkoholne pijače, bodo namreč za to potrebovali dovoljenje. Prav tako je v zakonu predviden mehanizem skritega kupca, s katerim bi učinkovito nadzirali točenje alkohola mladoletnim osebam.

Kot je danes povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, se s predlogom novele širi dostop do alkohola ter sporoča, da se šport povezuje s pitjem alkohola. Tomaž Gantar (Desus) je danes v obrazložitvi svojega glasu dejal, da se predlagatelj loteva reševanja finančnega stanja športnih klubov na napačen način. Opozoril je, da je v Sloveniji zmotna percepcija o alkoholu. Poudaril je, da je alkohol izjemno škodljiv, zaradi posledic uživanja alkohola na leto pri nas umre več kot 800 ljudi in sodi v prvo skupino rakotvornih snovi.